Nicht an der Corona-Front: CEO des Kinderspitals beider Basel kriegt eine der begehrten Impfungen

Rund 1000 Personen arbeiten am Basler Kinderspital (UKBB). Diese Woche hat das UKBB vom Kanton 100 Impfdosen gegen das Coronavirus zugeteilt bekommen. Damit sollten die Mitarbeitenden an der Front geimpft werden: Zuerst die Mediziner und Pflegemitarbeitenden auf der Notfallstation und der Intensivpflegestation.

Recherchen der bz zeigen nun: Zu den Auserwählten, die die erste Coronaimpfung erhielten, zählt auch CEO Marco Fischer. Dieser Umstand sorgt im UKBB für Stirnrunzeln und Ärger, wie die bz von Spital-Mitarbeitenden erfuhr. Auf Anfrage bestätigt Fischer, dass er sich habe impfen lassen. Aus dem zugeteilten Impfstoff hätten insgesamt 110 Dosen gewonnen werden können, so der CEO. Damit hätten alle impfwilligen Mitarbeitenden der ersten Priorität geimpft werden können.

In der zweiten Priorität würden zum einen Mitarbeitende geimpft, die häufigen und intensiven Patientenkontakt haben und zum anderen Führungs- und Fachkräfte, bei denen ein langer Krankheitsausfall in der aktuellen Situation schwer oder gar nicht kompensierbar wäre. «Zu dieser Kategorie von systemrelevanten Mitarbeitern zähle auch ich», sagt Fischer. «Von einer dieser überschüssigen Dosen konnte ich mich spontan impfen lassen.» Die Frage, ob er als CEO ein Vorrecht genossen habe, verneint er. Neben ihm seien noch weitere Personen aus Führungs- und Fachkreisen geimpft worden, so Fischer.

Im Unispital wurden die Mitglieder der Spitalleitung nicht geimpft

Pikant: Beim Unispital, das ebenfalls eine geringe Menge Impfstoff (200 Dosen) erhalten hat, wurden keine Mitglieder der Spitalleitung geimpft. Dies bestätigt Sprecher Nicolas Drechsler auf Anfrage: «Der im Spital vorhandene Impfstoff reicht gerade für die vorderste Front», sagt Drechsler. «Am Universitätsspital wurden ausschliesslich Mitarbeitende geimpft, die im Notfallzentrum oder auf der Intensivstation arbeiten –unabhängig der Kaderstufe. Es wurden keine Mitglieder der Spitalleitung geimpft.»

Diese Woche war bekannt geworden, dass das Kinderspital und das Universitätsspital jeweils vom Kanton eine kleine Menge Impfstoff erhalten haben. Damit geht der Kanton einen anderen Weg als die Empfehlungen des Bundes, welche den Risikopersonen eine höhere Priorität einräumen.