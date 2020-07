Musikerin Bettina Schelker und ihre Taylor-Gitarre

In unserer Sommerserie «Feuer und Flamme» erzählen Basler Kulturschaffende, welches Objekt sie aus ihrem brennenden Haus retten würden, wenn Menschen und Tiere in Sicherheit wären.

Sie erkannte früh, wie viel mir an der Musik liegt, und ihr war wichtig, dass ich mir etwas Richtiges auslese. Also ging ich nach Lyssach in das damals grösste Musikgeschäft der Region, spielte mich durch das ganze Sortiment und landete schliesslich bei diesem 3500 Franken teuren Instrument. Das hätte ich mir damals selber niemals leisten können.

Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Gitarren gespielt, aktuell besitze ich ein knappes Dutzend. Aber die Taylor passt am besten zu mir. Es gibt schönere, es gibt je nach Einsatzgebiet vielleicht auch besser klingende, aber für mich ist sie als Allround-Arbeitstier unschlagbar. Die Modellbezeichnung lautet 315G-irgendwas, und sie hat eine Jumbo-Bauform, ist also etwas grösser und hat dadurch sehr starke Bässe. Ich bin mir sicher: Wenn ich diese Gitarre dabei habe, dann komme ich überall auf der Welt durch.

Unzimperliches Spiel und gesprungenes Holz

Natürlich sieht man der Gitarre an, was sie schon alles mit mir durchgemacht hat. Ich habe grosse Hände und spiele nicht sehr zimperlich. Das war schon vor meiner Zeit als Boxerin so, aber ich nehme an, dass ich durch das Training nicht feinfühliger wurde beim Spielen. Einmal musste sie in Reparatur, weil das Holz gesprungen war. Das lag aber nicht an mir: Ich bin an sich vorsichtig und lasse die Gitarre nie auf der Bühne stehen, sondern verräume sie jeweils sofort im Koffer.

Als ich zu meiner ersten Australientour aufbrach, hatte ich aber zu viel ­Gepäck dabei. Mein Rucksack wog 25 Kilo. Mit dem randvollen Gitarrenkoffer hätte ich 700 Franken draufzahlen müssen für das Übergewicht. Also habe ich am Zürcher Flughafen umgeräumt und den Gitarrenkoffer irgendwo neben einem Mülleimer stehen lassen. Ich ­hoffe, es kam deswegen nicht zu einem Polizeieinsatz wegen Bomben­alarm. Ich bin dann mit der nackten Gitarre an Board, und dabei ist das Holz auf der Korpusrückseite gesprungen.

Es freut mich sehr, dass meine Grossmutter noch miterlebt hat, auf wie vielen Tourneen ich das Instrument gespielt habe. Ich war drei Mal in Australien und auf zahllosen Konzert-­Reisen in Europa. Ich denke, dass ich gut 1000 Konzerte mit dieser Gitarre gegeben habe.

Die grosse Ausnahme war ironischerweise ein Heimspiel an der Baloise Session im Vorprogramm von Eric Clapton: Ich dachte, ich bräuchte für dieses Setting etwas Hübscheres und habe mir eine Gibson geleistet. Aber auf der Bühne habe ich gemerkt, dass die Taylor, die zuhause im Koffer lag, eine Seele hat. Ich habe da oben im Rampenlicht wirklich ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich habe meine Gitarre mit einer anderen betrogen. Und sie hat mich ihren Unmut spüren lassen.