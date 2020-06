Modern und mit Weltflair - Einfamilienhäuser der Nachkriegszeit in der Region

Wohnen in der Agglomeration muss nicht immer kleinbürgerlich sein. Das zeigt ab heute eine sehenswerte Ausstellung im Museum Kleines Klingental. Die beiden Kuratoren Klaus Spechtenhauser und Michael Hanak haben sechs Beispiele für modernes, architektonisch anspruchsvolles Bauen in den Nachkriegsjahren aufgespürt. Und siehe da: Plötzlich werden die Hanglagen in Riehen, Münchenstein oder Liestal zu Orten mondänen Wohnens.

Junge Architekten bauen Wohnträume

Alle sechs gezeigten Wohngebäude stehen heute noch. Und meistens sind sie sehr gut gealtert. Sie zeugen von Bauherrschaften, die sich der Weltläufigkeit verschrieben hatten und oft junge Architekten engagierten, die ihnen ihre Wohnträume erfüllten. Die architektonischen Formen reichen von schlichten, an Ludwig Mies van der Rohe orientierten Pavillon-artigen Flachdachbauten bis hin zu sehr skulpturalen, nach aussen gerichteten Erscheinungen.

Stellvertretend für die «einfacheren» Formen steht zum Beispiel das Einfamilienhaus Sponagel in Riehen, erbaut von den Architekten Max Rasser und Tibère Vadi 1967/68, oder auch das Einfamilienhaus von Suter & Suter in Binningen (siehe Frontseite). Demgegenüber lohnt sich ein Blick auf das «Haus Vischer» in Hégenheim (F). Es wurde von den Erbauern des Basler Stadttheaters, Felix Schwarz und Rolf Gutmann, für die Basler Mäzenin und Muse Antoinette Vischer Anfang der Sechzigerjahre entworfen - und ist, wie die meisten der gezeigten Bauten, noch heute in fast ursprünglichem Zustand zu bewundern. Das geschwungene, expressive Dach des berühmten Ingenieurs Heinz Hossdorf ist fast eine Kopie «en miniature» des Stadttheaters. Bemerkenswert auch das «Einfamilienhaus Otto», welches Architekt Rolf G. Otto in Liestal für sich selbst erbaute (siehe Bild oben). Es verbindet ein leichtfüssiges Inneres aus Betonelementen mit einem Aussenraum, der zum Haus gehörig gedacht werden muss. Die Natur hat sich, so zeigt ein aktuelles Foto, in all den Jahren durch die feingliedrigen Beton-Pergolas sozusagen ins Haus hineingearbeitet.