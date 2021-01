Laura Tschopp tritt bei Sm'Aesch in Esther Kellers Fussstapfen: «Nicht nur die Laura, die Volleyball spielt»

Laura Tschopp: Über Ambitionen. Ich denke da direkt an Volleyball, da die beiden Begriffe zusammenpassen. Natürlich denke ich auch direkt an Sm’Aesch und die Ambitionen, den Schweizer-Meister-Titel zu holen.

Jetzt treten Sie als Co-Präsidentin in die Fussstapfen der künftigen Basler Regierungsrätin Esther Keller. Wie kam es dazu?

Als sich abgezeichnet hat, dass Esther das Amt aus möglichen Interessenskonflikten abgeben wird, hat sich die Geschäftsleitung überlegt, wer ihre Nachfolgerin werden könnte. Dabei sind sie dann recht schnell auf mich gekommen, glaube ich. Obwohl ich anfangs noch nicht genau wusste, was auf mich zukommen würde, habe ich im Gespräch mit Esther und Matthias Preiswerk schnell gemerkt, dass ich den Club mit meiner Erfahrung weiterbringen kann. Die Entscheidung zuzusagen ist mir dann leichtgefallen. Der Verein und der Volleyballsport im Allgemeinen liegen mir sehr am Herzen.

Im Gegensatz zu Esther Keller haben Sie Profierfahrung.

Ja, uns verbindet aber auf jeden Fall die Liebe zum Volleyball. In der Schweiz ist man jedoch nicht unbedingt Profi. Aber ich habe in der Nationalliga A und in der Nationalmannschaft gespielt, das wird mir in meiner neuen Rolle sicher entgegenkommen.

Welche Ambitionen haben Sie mit Sm’Aesch Pfeffingen?

Das kurzfristige Ziel ist ganz klar, den Meistertitel zu holen. Detailliertere Ziele kann ich noch keine nennen, da wir uns da auch im Verein zuerst in Ruhe kurzschliessen müssen. Wichtig ist mir aber auf jeden Fall, dass Sm’Aesch stets vorne mitspielen kann und wir ein Team sein können, das jungen Talenten aus der Region immer wieder den Sprung in die erste Mannschaft ermöglicht. Bei uns soll man Fortschritte machen und um Top-Plätze kämpfen können. Wir hatten auch schon Spielerinnen, die den Sprung in eine europäische Liga geschafft haben. Das sollte ebenfalls ein Ziel sein, eine Profikarriere im Ausland ins Auge fassen zu können.