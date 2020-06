Knapper Entscheid: Ausländerstimmrecht schafft nächste Hürde

Am späten Mittwochnachmittag wurde es hitzig im Congress Center in Basel. Die Grossräte schenkten sich in der Debatte über das Ausländerstimmrecht nichts. Mit Zwischenfragen wollten sie einander aus dem Konzept bringen. Ein Votum folgte dem anderen. Argumente wurden auf beiden Seiten aufgelistet. Das knappe Abstimmungsresultat zeigt: Die Forderung nach einem Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf kantonaler Ebene ist weiterhin umstritten.