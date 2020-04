Klimaschutz: Wie gut ist das Baselbiet vorangekommen?

104 A4-Seiten dick ist der Statusbericht Klima, den die Baselbieter Regierung am Mittwoch veröffentlicht hat. Je nach Blickwinkel stellt er den Kanton in Sachen Klimaschutz als halb volles oder halb leeres Glas dar. Halb voll ist es, wenn man die Auflistung dessen sieht, was der Kanton bereits tut, um das Klima zu retten. Betont werden dabei vor allem die Bereiche Gebäude und Energie.

Die Autoren des Berichts, hauptsächlich verschiedene kantonale Ämter, stellen das bisher Geleistete dann aber dem gegenüber, was bei strengeren Massnahmen zu Gunsten des Klimaschutzes möglich wäre; und in einem weiteren Schritt berechnen sie, was für die Erreichung der Pariser Klimaziele nötig wäre, also dem Abkommen, das die Schweiz zu einer Halbierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 verpflichtet, bis 2050 sogar zu einer Reduzierung um 85 Prozent bis 2050.

Ziele entsprechen einer Initiative der Grünen

Und an diesen Massstäben gemessen sieht da Glas schon eher halb leer aus. Den grössten Handlungsspielraum sieht der Bericht in den Bereichen Gebäude und Energie. Hier sind die Vorschläge im Bericht verhältnismässig konkret. So soll zum Beispiel die Energie ausserhalb des Verkehrsbereichs bis 2050 möglichst vollständig aus erneuerbaren Energien stammen. Gebäudeheizungen und -kühlungen sollen ohne fossile Energieträger auskommen. Vage bleibt der Bereich Verkehr. Da sieht die Regierung zwar einen grossen Handlungsbedarf, aber wenig Handlungsspielraum. Höchstens bei der Raumplanung und mit dem Schaffen von Anreizen zur individuellen Verkehrsmittelwahl könnte hier der Kanton die Produktion von Kohlendioxid vermeiden. Ansonsten verweist der Bericht auf den Bund und internationale Entwicklungen. Dasselbe gilt für den Bereich Landwirtschaft.