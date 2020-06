Für Baschi Dürr ists noch nicht ausgestanden: Der umstrittene Polizeieinsatz gegen die Frauenrechtsdemonstration hallt nach

Auch knapp zwei Wochen nach dem umstrittenen Polizeieinsatz gegen die Frauenrechtsdemonstration flachen die Wogen nicht ab. Immer deutlicher wird klar, dass für Justiz- und Polizeidirektor Baschi Dürr (FDP) die Angelegenheit noch nicht ausgestanden ist. Recherchen der bz zeigen: Der Polizeieinsatz spaltet auch die Basler Regierung. Dem Vernehmen nach hat es im Anschluss an die Demo in der Exekutive geknallt. Die rotgrüne Regierungsmehrheit soll Dürr nahegelegt haben, die Angelegenheit wieder geradezubiegen.

Dass die vier linken Regierungsmitglieder das Durchgreifen der Polizei gegen die Frauendemo nicht auf die leichte Schulter nehmen würden, hatte sich abgezeichnet. Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) etwa war vor ihrer Wahl als Strafrechtsverteidigerin tätig und Mitglied der Demokratische Juristinnen und Juristen. Die Gruppierung hatte den Einsatz am Tag danach in einer Medienmitteilung mit den linken Parteien als «gewaltvoll, unnötig, unprofessionell und in keiner Weise zu rechtfertigen» verurteilt. Auch Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) hatte die Anliegen des Frauenstreiks in der Vergangenheit stets unterstützt und bei der Grossdemo vergangenes Jahr auch eine Rede gehalten. Und Christoph Brutschin und Hans-Peter Wessels (SP) gehen zum Ende ihrer Amtszeit nochmals stärker auf Konfrontation zum politischen Gegner.

Strafrechtliche Folgen für Demonstratinnen noch unklar

Am Tag nach dem Einsatz hatte Dürr noch versucht, die Wellen zu glätten, indem er Basta-Nationalrätin Sibel Arslan anbot, an einer Nachbesprechung mit den Verantwortlichen der Polizei teilzunehmen. Arslan war am Sonntag, 14. Juni, von Demonstrantinnen als Vermittlerin dazu gerufen worden, nachdem die Polizei mehrere hundert Frauen auf der Johanniterbrücke eingekesselt hatte. Als die Polizei nach anfänglichen Verhandlungen schliesslich die Brücke räumte, wurde auch Arslan abgeführt.