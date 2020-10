Eine nicht ganz ernst gemeinte Übersicht: Der Steinkauz - ein heimlicher Star im Internet

Im Juli durften sich Steinkauz-Fans freuen, denn es gab Nachwuchs im Zoo Basel. Am 10. Juni waren zwei junge Steinkäuze geschlüpft. Die Eltern waren im Februar 2018 in den Zoo Basel gekommen. Die Steinkauz-Population in der Schweiz ist derweil stark abnehmend - im Baselbiet gilt das Tier gar als ausgestorben. Bei den zwei jungen Steinkäuzen handelte es sich um ein Männchen und ein Weibchen. Die Elterntiere meisterten ihre Aufgabe hoch professionell, die Jungvögel wurden gut gefüttert und waren gesund. Die erste Zeit verbrachten die Jungen vorwiegend zusammen mit der Mutter in der Brutröhre, wie der Zoo damals mitteilte. Der Vater sass erhöht auf einem Baum und beobachtete die Umgebung. Internet-Hype um den flauschigen Vogel Der Internet-Hype um den flauschigen Vogel wurde tatsächlich in Bern losgetreten. Der Twitter-Account Megafon Reitschule Bern tweetete Ende Juli, dass man es auch übertreiben könne mit der Betonung der «Herzigkeit» dieses Tieres.

Wie redundant kann eine Zeitung eigentlich noch werden? Ich meine die Steinkäuze sind superherzig und alles, aber muss man uns das echt in jedem der ersten fünf Teile eines Artikels (Titel, Lead, Bildunterschrift, 'Das Wichtigste in Kürze', erster Satz) separat mitteilen? pic.twitter.com/iFZT4urOFE — Megafon Reitschule Bern (@Megafon_RS_Bern) July 22, 2020

Der Tweet löste dutzende Reaktionen aus und schaffte es bis nach Basel. Die Berner machten daraufhin klar, dass sie absolut einverstanden seien mit der Begeisterung für die flauschigen Zeitgenossen.

(Also nur nochmal zum klarstellen, die Steinkäuze sind supercute und das ist wohl einer der wenigen Fälle wo es legitim ist, 5 Mal darauf hinzuweisen, dass es in Basel jetzt junge Steinkäuze hat, geht sie anschauen sie sind flauschig und süss und besser als das Meiste) — Megafon Reitschule Bern (@Megafon_RS_Bern) July 22, 2020

Das Ganze wurde ziemlich rasch hoch ironisch. Das Tagesthema des 22. Juli: Der Steinkauznachwuchs in Basel. Es war also kaum möglich, die flauschigen Bewohner der Lüfte nicht zu sehen.

Die Berner waren noch immer fleissig an der Diskussion beteiligt...

Ich glaube die Steinkäuze im Zoo Basel sind geschlüpft. Habe ich irgendwo gelesen glaubs. — Megafon Reitschule Bern (@Megafon_RS_Bern) July 22, 2020

Immer mehr User schalteten sich ein in die ironischen Abhandlungen rund um den Flausch-Nachwuchs in Basel.

hallo megafon hab frage wisst ihr ob es im zoo basel nachwuchs bei den steinkäutzen gibt? Andere zeitungen schreiben so ungenau und unzuverlässig könnt ihr mal recherche und so? — kameloparder🦒 (@kameloparder) July 22, 2020

Muss jetzt leider zurück an die Arbeit. Aber denkt daran: Im Zoo Basel hat's Nachwuchs bei den Steinkäuzen! pic.twitter.com/pw6FZUy6Bb — Megafon Reitschule Bern (@Megafon_RS_Bern) July 22, 2020

Der Steinkauz erlangte derart grosse Berühmtheit, dass er gar vor dem Bundeshaus gesichtet wurde.

Oh hello, was macht der Steinkauz nun plötzlich da?😱 pic.twitter.com/SypykEODnR — Carmen (@whyCeney) August 27, 2020

Steinkauz. Wählt den Steinkauz! Er ist ein sehr guter Vogel! — oh, mad Mary (@ohmadmary) October 16, 2020

So langsam finde ich es an der Zeit, dass einmal ein #Steinkauz - z.B. Karl Flauschig - in die #srfarena eingeladen würde.

Steinkäuze sind ausser flauschig auch sehr weise, und systemrelevant allewyl!@AntifaJenny pic.twitter.com/SR7C5TFJee — Marianne Born 😷 (@Bornpanky) September 24, 2020

Mit dem nötigen Abstand, natürlich.

sehr schön. und immer dran denken, wenns geht: Abstand halten... pic.twitter.com/4qxndPHf46 — Jenny (@AntifaJenny) August 27, 2020

Auch im September hatte sich der Steinkauz noch nicht aus den Köpfen der Twitteruser verabschiedet...

Ihr wollt doch langsam ein kleiner Steinkauz in bewegten Bildern sehen, nicht wahr?https://t.co/2ktdRo1IgD — Urs Brönnimann (@knallfrog) September 7, 2020

Die Freude war gross...

Manche Nutzer bezeichnen sich schon als Kenner...

Katzen der Lüfte werden Steinkäuze unter uns Kennern auch genannt. — Urs Brönnimann (@knallfrog) September 7, 2020

Dreht man etwas an der Uhr findet man heraus, dass der Hype schon länger andauert.

Dann kam sie, die frohe Botschaft im Oktober.

Steinkauz fühlt sich hier wieder wohl pic.twitter.com/q9hhzCkyyd — Seite 103 des 🇨🇭 Teletext (@teletext_ch_de) October 8, 2020

Der Hype scheint dem Tier also Aufwind gegeben zu haben. So vermeldete Bird Life Schweiz am 8. Oktober eine Bestandeserholung. 149 Steinkauzmännchen habe man gezählt, das sind rund dreimal mehr als vor zwanzig Jahren. Die Ziele, welche man im «Aktionsplan Steinkauz Schweiz» festgelegt habe, seien aber noch nicht erreicht. Es gibt also noch einiges zu tun in der Artenförderung.

Ich dachte, ich werde bald gesperrt oder so, aber extra für dich: Steinkauz rules and go Käuzchen go #SteinkauzInfoCH pic.twitter.com/OFSjIinPKI — swissmountainlife (@chmountainlife) July 23, 2020

Für alle, die noch nicht genug haben: Wie wäre es mit einer Steinkauz-Patenschaft?