Am Donnerstagabend trifft der FC Basel um 20:45 Uhr auf den NK Osijek, einen kroatischen Fussballverein aus der slawonischen Stadt Osijek, der derzeit derzeit in der ersten kroatischen Fussballliga spielt.

Eigentlich müssten Reisende, die Kroatien besucht haben, nach ihrer Rückkehr in der Schweiz in Quarantäne. Der FCB konnte diese Vorschrift umgehen, wird sich aber während der Reise und dem Aufenthalt in Kroatien sehr strikt an Sicherheitsmassnahmen halten müssen.