Der Basler Sommer hat begonnen: Ein Augenschein zeigt, wo draussen die Musik spielt

Die Buvetten am Rheinbord hoffen darauf, dass das sommerliche Wetter nicht nur für eine Woche bleibt. Denn bisher lief das Geschäft eher mässig. Das bestätigen sowohl die Dreirosen- als auch die Flora-Buvette, deren Betriebsleiter Andi Anderhub glaubt, dass der Grund dafür nicht in der Coronakrise liegt. «Das Wetter ist der Hauptfaktor», so Anderhub. Noch gäbe es nur vereinzelte Rheinschwimmer, die grosse Masse sei bisher ausgeblieben. Für die kommenden Tage ist Anderhub aber zuversichtlich.

Das freut Annekatrin Erhard vom Restaurant «PARK» im Tierpark Lange Erlen. «Es ändert sich schon einiges ab heute», sagt die Betriebsleiterin am Montag. «Da wir die Tische enger stellen können, haben wir für mehr Gäste Platz.» Das sei besonders am Sonntag wichtig, wenn Familien den Park und das Restaurant besuchen. Der Betrieb wurde erst vor knapp einem Monat von der Basler Gastronomiekette Parterre übernommen. Während der Tierpark in der ersten Woche noch geschlossen war und daher wenig Laufkundschaft den Weg zum Restaurant fand, läuft der Betrieb seit dem 6. Juni laut Erhard gut. «Wir freuen uns auf den Sommer und darauf, Veranstaltungen durchzuführen.»

Baden kann man nicht nur im Rhein, sondern seit der Eröffnung am 6. Juni auch in den Gartenbädern. Bisher hielt sich der Ansturm allerdings in Grenzen. Worüber man gar nicht so unglücklich war, wie Thomas Mächler vom Erziehungsdepartement sagt. «Wir waren froh, dass der Betrieb unter Coronabedingungen wetterbedingt langsam angelaufen ist.» Laut dem zuständigen Bereichsleiter besteht die für die Bäder wichtigste Änderung in der Verkürzung des Mindestabstands. Doch auch hier hält Mächler fest: «Ob Sie ihr Handtuch zwei oder eineinhalb Meter von der nächsten Person hinlegen – das macht für uns keinen grossen Unterschied.» Die Bäder hatten aufgrund der verspäteten Eröffnung und der damit verbundenen Senkung der Abopreise bisher deutlich weniger Einnahmen. Das könne nicht mehr aufgeholt werden und sei auch nicht das Ziel, so Mächler. «Wir rechnen mit einer speziellen Saison und hoffen auf viel Verständnis in der Bevölkerung.»