Dan Wiener inszeniert Urvater Noah als Live-Moderator

Die Geschichte zählt zu den ­bekanntesten biblischen Überlieferungen: Wegen seiner starken Gläubigkeit wurde Noah von Gott auserwählt, mit seiner Familie und vielen Tieren die Sintflut zu überleben. Er baute darauf sein berühmtes Schiff, die Arche, für deren Konstruktion er vom Schöpfer genaue Angaben erhielt. Mit seinem Schiffsbau soll Noah das Weiterleben der ganzen Menschheit und aller Tiere auf der Erde gesichert ­haben.

«Heute machen wir viel, um die Welt zu zerstören», sagt der Basler Theatermann Dan Wiener. Wenn es so weitergeht mit der Menschheit, sei es vielleicht gut, wenn wieder eine Arche ­bereit stehe, schreibt er im ­Prolog seines neuen Stücks: «Allerdings weiss ich nicht, welche Art von Sintflut uns erwartet – Wasser, Trockenheit, eine Seuche, eine Atomkatastrophe, ein Krieg.»

Das Theaterstück «Noahs neue Arche» schlägt einen sehr grossen Bogen von den dringlichen Umwelt- und Lebens­fragen bis zu den einfacheren menschlichen Dingen. Was würde ich heute auf eine Arche ­mitnehmen? Was bedeutet für mich Heimat? Welche Werte habe ich? Was ist mir wichtig im ­Leben?

Literarisch verdichtete «Oral History»

Solche und ähnliche Fragen hat der Autor in Interviews anonym 25 Basler Juden und Jüdinnen gestellt. Die Befragten waren zwischen 18 und 80 Jahre alt, ­religiös oder nicht religiös. Ihre teils sehr persönlichen Statements verdichtete Wiener zu zwölf Figuren und nahm die Texte mit Schauspielerinnen und Schauspielern in einem ­Video auf. Dieses wird nun im Stück abgespielt, unterbrochen von Fragen und Kommentaren des Live-Moderators Noah, gespielt vom Autor selbst.

Da erzählen während gut einer Stunde Menschen von sich, Gott und der Welt. Das ist weder reine «Oral History», noch dokumentarisches Theater, sondern eher eine literarisch verdichtete Form davon. Wichtig sei ihm der künstlerische ­Ansatz seines Experiments, sagt Wiener im Gespräch.

Was sein Stück besonders macht: Urvater Noah schaut die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Moderieren direkt an – und lädt sie ­damit ein, ebenfalls über die Fragen nachzudenken. Damit das Publikum etwas Luft holen kann, spielen Musiker dazwischen traditionelle jüdische Lieder und Stücke in modernen ­Varianten.

Unfreiwillige Aufbrüche und Veränderungen

Wieso hat der Autor Stimmen von Jüdinnen und Juden eingeholt? Zum Beispiel, weil es für diese gesellschaftliche Gruppe als Minderheit einfach wäre, sich anzupassen, lautet eine Antwort. Eine weitere Rolle spielen in vielen jüdischen ­Biografien Aufbrüche und Veränderungen, meist unfreiwillige und schmerzliche. So hat Wiener, der in Bern geboren wurde und aus einer jüdischen Familie stammt, selbst «Vorfahren aus sieben verschiedenen Ländern».

In seinem Stück verstehe er die Juden und Jüdinnen als Beispiel einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe – es könnten andere an ihre Stelle treten. Wichtiger seien ihm die aufgeworfenen Fragen, die nach dem Stück in einem Podium von Fachleuten aus Religion, Medien und Kultur weiter diskutiert wurden.

Der Autor möchte mit «Noahs neue Arche» eine Brücke zur ganzen Gesellschaft schlagen. Denn «trotz ver­schiedener Religionen geht es immer um die ähnlichen Geschichten». Verantwortung für sein eigenes Leben und für die Zukunft der Welt zu übernehmen – das gelte doch für alle.

Das Stück online:

www.wiener.ch/noah