Baslerdybli aus Lego: 7'500 Steine und acht Monate Arbeit

Wirklich schwimmen kann es nicht. Aber sonst ist das ein Meter lange Modell aus Lego dem Original ebenbürtig. Rund acht Monate Freizeit hat Andreas Widmer in sein neustes Projekt investiert. Mit den weltbekannten Klemmbausteinen hat er eine liebevolle Hommage ans Baslerdybli der Basler Personenschifffahrt geschaffen. «Ich habe schon immer gerne mit Lego Sachen nachgebaut», so der 38-jährige Primarlehrer aus Grellingen. Das Hobby behielt er auch als Erwachsener.

Mit Vorliebe widmet sich Widmer Objekten mit regionalem Bezug. So hat er bereits ein Tram und einen Bus der BVB nachgebaut. «Das Baslerdybli war viel aufwendiger, aber hat auch mehr Spass gemacht.» Das Kultschiff der BPG habe sich angeboten. «Es ist so schön nostalgisch», sagt Widmer. Das Motorschiff – Baujahr 1980 – ist dem Nostalgielook der Dampfschiffära nachempfunden. Das Interieur stammt von einem noch älteren Modell

Passende Steine im Internet zusammengesucht

Seine Arbeit startete Widmer mit einer ausführlichen Besichtigung des Baslerdybli. «Ich habe mir alles genau angeschaut und mehrere hundert Fotos gemacht.» Anschliessend entwarf er eine Skizze und begann zu berechnen, wie viele Legosteine er für sein Werk brauchen würde. Online gibt es Händler, bei denen man gezielt einzelne Steine bestellen kann. «Das Zusammensuchen der richtigen Steine im Internet war deutlich aufwendiger als das Zusammensetzen danach», sagt Widmer. Rund 7'500 Steine brauchte er für das Modell. Insgesamt investierte er gut 2'500 Franken in sein Baslerdybli. 400 Franken haben alleine die extra hergestellten Beschriftungen gekostet.