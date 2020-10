Basler Kantonsarzt Thomas Steffen: «Zweite Wellen sind zähe Angelegenheiten»

In den letzten 14 Tagen war die Positivitätsrate durchschnittlich 14 Prozent. Das WHO gibt eine Positivitätsrate von 5 Prozent vor. Alles darüber deute auf eine hohe Dunkelziffer hin. Experten des Bundes äusserten sich heute in einer Pressekonferenz, die in den kommenden Wochen zweimal wöchentlich angesetzt wird.