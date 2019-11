Zwei mutmassliche Einbrecher im Tram angehalten

Am frühen Montagnachmittag wurde in ein Einfamilienhaus am Rosenweg in Arlesheim eingebrochen. Die zwei mutmasslichen Einbrecher, ein angeblich 14-jähriger und ein angeblich 13-jähriger, konnten in der Folge bei einer Kontrolle in einem Tram festgestellt und angehalten werden.

Ermittlungen der Polizei Baselland und der Jugendanwaltschaft Baselland ergaben, dass die beiden Jugendlichen 15 und 16 Jahre alt sind und zudem insgesamt drei Einbruchsdiebstähle und einen Einbruchsversuch in der Region verübt haben. Sie befinden sich zurzeit in Untersuchungshaft. Jugendanwaltschaft hat ein entsprechendes Verfahren eröffnet, wie die Polizei mitteilte.