Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 22-jähriger Personenwagenlenker um 16.45 Uhr auf der Seewenstrasse in Richtung Reigoldswil. In einer Rechtskurve kam ihm ein anderer Personenwagen entgegen. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Personenwagen.

Verletzt wurde beim Unfall niemand, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft. Die beiden beschädigten Fahrzeuge musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.