Er ist ca. 170 cm gross, hat eine mittlere Statur, braune, mittellange Haare (Bürstenschnitt) und trägt einen Kinnbart. Daniel Appenzeller spricht Schweizer Mundart (Baselbieter-Dialekt).

Der Vermisste verliess am Samstag, 2. Juni 2018, seinen Wohnort in Muttenz und ist seither unauffindbar. Diverse Suchmassnahmen der Polizei waren bislang erfolglos.



Personen, welche sachdienliche Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale in Liestal in Verbindung zu setzen (Telefon 061 553 35 35).