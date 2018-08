Rote Socken Auffallend an den Leserwanderungen ist jeweils die grosse Präsenz von linken Politikerinnen und Politikern. Ob das so ist, weil sie über viel freie Zeit verfügen, wie böse Zungen behaupten, oder weil sie einfach gerne zu Fuss unterwegs sind, wie die Betroffenen versichern, sei dahingestellt. Dass die Sozi-Dichte auf der 13. Etappe noch höher als sonst war, ist jedenfalls gut erklärbar. Der Baselbieter Landrat Andreas Bammatter wohnt in Allschwil einen Steinwurf von der Tramhaltestelle Neuweilerstrasse entfernt, dem Startpunkt der gestrigen Etappe. Was lag da näher, seine Genossinnen und Genossen aus Stadt und Land zum Zmorge einzuladen? Da musste sich der extra aus dem Schwarzbubenland angereiste SVP-Nationalrat Christian Imark mit einer Aussenseiterrolle begnügen. (dsi)



Läckerli Miriam Locher präsidiert die Landratsfraktion der Baselbieter SP. Auch sie war dabei. Ein Wanderer fragte sie unterwegs, wie es denn so laufe, das Geschäft. Sie fragte zurück: Welches, jenes der SP? Nein, antwortete der Mann, die Läckerli. Läckerli? Dass eine Sozialdemokratin mit Miriam Blocher, der Läckerli-Huus-Besitzerin und Tochter von Sie wissen schon, verwechselt wird, war so etwas wie die Pointe des Tages. (dsi)



Autokorrektur Beflissen wie er ist, postete bz-Chefredaktor David Sieber ein Bild des Wandertrüppchens auf Instagram, Facebook und Twitter. Was er in seinem Eifer übersah: Die Autokorrektur hatte aus «Leserwanderung» «Lederbänder» gemacht. Erstaunlicherweise fiel der berechtigte Spott relativ milde aus. (dsi)



Rüstig Deutlich vifer war da Edgar Strub. 96 Jahre alt ist der Liestaler und bekundete überhaupt keine Mühe mit der Strecke, die doch etwas kupiert war. Noch eindrucksvoller: Der Sportschütze schiesst mit der Pistole auf 25 Meter noch immer das Kranzresultat. Allerdings nicht auf der 13. Etappe. Da waren Kinder dabei und der einzige Schiessstand am Weg ist nicht mehr in Betrieb. (dsi)



Ortskenntnis Alt Gemeindepräsidentin Lotti Stokar persönlich klärte den Wanderleiter Karl Meyer auf, dass kein Mensch in Oberwil den Rastplatz unter dem im Programm bezeichneten Namen Bottenlohn kenne, sondern dieser bei den Einheimischen schlicht Grillstelle Allmen heisst. (bos)

Patschnass Die Mutter des einzigen anwesenden Kinderwagens fürchtete gegen Mittag, der Nachwuchs könnte überhitzen und träufelte dem Baby Wasser auf die Stirn. Die Sorge war umsonst: Zehn Minuten später wurde die Kleine komplett gekühlt – vom Platzregen.