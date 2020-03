Streifkollision zwischen zwei Personenwagen in Arisdorf

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der Lenker eines Personenwagens, aus Richtung Basel kommend, auf dem ersten Ueberholstreifen der der Autobahn A2 in Richtung Bern/Luzern. Kurz vor der Ausfahrt Arisdorf kam es, aus bis anhin nicht restlos geklärten Gründen, zu einer seitlichen Kollision mit einem, auf dem Normalstreifen fahrenden Personenwagen. Unmittelbar nach der Kollision verliess der unbekannte Fahrzeuglenker die A2 via Ausfahrt Arisdorf, wie die Polizei Basel-Landschaft am Freitag mitteilt.

Beim beteiligten Personenwagen handelte es sich um einen blauen Kleinwagen, Typ ähnlich Mazda 2. Dieser dürfte auf der Fahrerseite, Höhe Fahrertüre, eine Beschädigung aufweisen.

Da der genaue Unfallhergang bis anhin nicht restlos geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen. Personen welche den Unfallhergang beobachtet haben sowie insbesondere der beteiligte Personenwagenlenker, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 061 553 35 35 zu melden.