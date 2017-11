Moderator Oliver Steffen sagte es gleich zu Beginn: Rolf Häring, Mitorganisator der öffentlichen Metzgete in Sissach, habe nicht ins Studio kommen wollen. Darum musste Lukas Baumann am Donnerstagabend mit einem anderen Metzger vorliebnehmen, um über das öffentliche Schlachten zu diskutieren: In der Sendung «Talk Täglich» von Tele Züri bot ihm Urs Keller, Metzgermeister aus Zürich, Paroli. Um es vorwegzunehmen: Die Diskussion hatte trotzdem Fleisch am Knochen.

«Absurder Akt»

Baumann ist sich das Scheinwerferlicht mittlerweile gewohnt. Über seinen Bussgang vom Montagabend in Sissach, bei dem er sich selbst geisselte, wurde in der ganzen Schweiz berichtet. Der studierte Theologe begründete seine Aktion damit, dass er der Säuli-Metzgete, die zwei Tage zuvor am selben Ort stattgefunden hatte, einen anderen «absurden Akt» gegenüberstellen wollte. Bei der Schlachtung war Rolf Häring einer der ausführenden Metzger.