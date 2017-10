In Muttenz ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Nachdem ein Roller mit einem PKW auf der Rennbahnkreuzung kollidierte, stiessen in der Folge auch ein Lastwagen und ein volles Tram zusammen. Sechs Personen wurden hospitalisiert.

Wie genau es zu den beiden Kollisionen kam, ist noch nicht bekannt. "Ob der LKW dem ersten Ausfall ausweichen wollte und deswegen in das Tram gefahren ist, wissen wir nicht. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts über die Zusammenhänge sagen", sagt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Polizei Baselland zur bz.

Ein Anwohner will gesehen haben, dass der LKW tatsächlich in das Tram gefahren ist und es von den Schienen gedrückt hat. "Im Dreisekundentakt sind Krankenwagen vorgefahren", sagt der Mann. Eine Augenzeugin ergänzt: "Es waren sicher 20 Fahrzeuge, die da mit Blaulicht aufgefahren sind. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich bin sehr erschrocken. Der Knall beim Unfall war sehr laut. Es sind sogar noch Leute aus der offenen Tramtür geschleudert worden."

Wie schwer die ins Spital gebrachten Personen verletzt sind und wie viele Leichtverletzte es zusätzlich gibt, können weder die Zeugen noch Gaugler sagen. Momentan laufen die Befragungen. Die Tramlinie 14 ist bis auf weiteres unterbrochen und die Polizei bittet darum, dass Gebiet auch mit dem Auto zu umfahren.