Schwer verletzte Person bei Messerstecherei in S-Bahn

Zugetragen hat sich das Gewaltdelikt am Mittwoch kurz nach 20 Uhr in einem Zug der Linie S3 zwischen Pratteln und Frenkendorf. Im Verlauf eines zunächst verbalen Streits zwischen zwei Männern zückte einer von ihnen eine Stichwaffe und stach mehrmals auf seinen Kontrahenten ein, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte.

Beim fahrplanmässigen Halt in Frenkendorf verliessen der Täter und sein Begleiter den Zug und flüchteten. Das schwer verletzte Opfer fuhr bis Liestal weiter und stieg dort aus. Drittpersonen betreuten den Mann bis zum Eintreffen der Sanität, die ihn ins Spital brachte.

Der mutmassliche Täter, ein 21-jähriger Somalier, konnte im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Bahnhofs Frenkendorf angehalten werden, ebenso sein Begleiter, ein 18 Jahre alter Äthiopier. Das Opfer befindet sich nach Auskunft der Polizei nicht in Lebensgefahr.