Schwer Verletzte in Duggingen: Personenwagen kollidiert frontal mit Lastwagen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 19-jährige Personenwagenlenkerin auf der Baselstrasse vom Angenstein herkommend in Richtung Laufen. In einer leichten Rechtskurve überfuhr sie die Sicherheitslinie und überquerte die Gegenfahrbahn. Anschliessend kollidierte sie seitlich mit der Leitplanke. In der Folge kollidierte der Personenwagen mit einem korrekt entgegenkommenden Lastwagen.

Die unfallverursachende Personenwagenlenkerin wurde beim Unfall schwer verletzt. Sie musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. Der Lenker des Lastwagens zog sich ebenfalls Verletzungen zu.

Die Baselstrasse ist zurzeit für die Bergungsarbeiten und die Sachverhaltsaufnahme gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Die beiden Fahrzeuge wurden beim Unfall stark beschädigt und müssen durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden, wie die Polizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.