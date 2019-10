Schräg auf Lebenszeit: «Vorwärts»-Vorreiter feiern 40 Jahre Punk

Stolze 380 Franken muss hinblättern, wer die erste 12-inch-Single von Vorwärts sein Eigen nennen möchte. Nur 300 Exemplare hatte die Baselbieter Punkband 1984 gepresst, entsprechend gesucht sind die Scheiben heute: Auf Discogs, dem grössten Online-Marktplatz für Tonträger, haben aktuell 60 Sammler das seltene Stück auf ihrer Wunschliste – eine durchaus beachtliche Zahl, an der sich ablesen lässt, dass die namenlose Platte mit ihren fünf schnörkellosen Liedern längst ein Stück Schweizer Punk-Geschichte ist.

1984, als Sänger Urs Strub und seine Kumpels zum ersten Mal ins Studio gingen, hatten Vorwärts bereits einige Dienstjahre auf dem Buckel: Gegründet würde die Band 1979. Strub erinnert sich an seinen ersten Kontakt mit der Punk-Bewegung, die sich ihren Weg nur langsam von London und New York ins Oberbaselbiet gebahnt hatte. «In den Geburtsstunden des Punk 1976/77 hatten wir hier noch keine Ahnung», sagt der Sänger mit Jahrgang 1962. Erst zwei Jahre später habe er erste Songs von den Ramones, den Damned, den Clash und den Sex Pistols gehört und Bilder im «Pop/Rocky» oder «Musikexpress» gesehen. Das habe ihn und seine Freunde «schlicht weggeblasen», wie Strub gegenüber der bz sagt: «Punk war so dermassen viel besser, dringlicher und bedeutender als alles, was wir bis anhin gehört hatten.»

Die Gründung einer eigenen Band sei «ein Ausbruch, ein Aufbruch, eine ungeahnte Freiheit» gewesen. Vorwärts traffen den Zeitgeist und konnten erste Erfolge verbuchen: Mit ihrem Song «TV-Generation» schaffte es das Quintett ins nationale Radio und mit einem selber gedrehten Clip (auf Youtube findet man ihn unter dem Titel «Boring Generation») sogar ins Schweizer Fernsehen. Doch stiessen Vorwärts in ihren Anfangsjahren nicht nur auf Gegenliebe. Dass sie aufgrund ihres Äusseren – «knallgrün-schwarz gestreifte Jeans, Nietengürtel und -armbänder, besprayte Shirts, Löcher in den Kleidern, viel Leder und so» – als «schwuli Söu», «Gsindel» und «Soupack» beschimpft wurden, gehörte damals zum Alltag der fünf jungen Männer.

Das Spiel mit der Provokation und eine Feier in Sissach

«Ich habe das geliebt», sagt Strub mit einem zufriedenen Grinsen: «In so einer Gegend mussten wir ja zwangsläufig zu Punks werden.» Dass er das Spiel mit der Provokation auch heute noch beherrscht, beweist er mit seiner nächsten Äusserung: «Wenn man sich die Käffer im Oberbaselbiet anschaut, so sind das kleine, hinterwäldlerische und stockkonservative SVP-Hochburgen gewesen und geblieben. Das hat sich innerhalb von 30, 40 oder 50 Jahren nicht geändert.» Da stellt sich die Frage, wieso Vorwärts ihr Jubiläum zum 40-jährigen Bandbestehen ausgerechnet in Sissach feiern. Das sei eine «sehr gute Frage», gibt Strub lachend zu. Er selber sei zwar vor 30 Jahren nach Zürich ausgewandert («zum Glück!»), Sissach sei aber weiterhin die Heimat der Band.

Die Konzerte und Rahmenaktivitäten, die am 25. und 26. Oktober im KiK und im Oliver Twist Pub stattfinden, sollen «eine Art Klassentreffen» werden, sagt Strub: «Schliesslich haben wir hier unsere TeenagerJahre verbracht, Mädchen kennen gelernt, unsere Clique gehabt und Partys gefeiert.» Doch, so ergänzt er, feiere man das Jubiläum zusätzlich auch in der «grossen Stadt». Im Basler Atlantis haben Vorwärts vor ein paar Wochen ihr neues Album «Skinheads Rockers Mods & Punks» vorgestellt, das wie schon der Erstling fünf Songs beheimatet und im Eigenvertrieb erschienen ist. Am 24. Oktober, also unmittelbar vor dem zweitägigen Event in Sissach, sind Strub und Co im Comix Shop zu Gast.