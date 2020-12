Riesige Erdbewegungen auf A18-Baustelle: Der neue Vollanschluss Aesch nimmt langsam Formen an

Zwischen Aesch, Dornach und Reinach wird auf einer mehrere Fussballfelder grossen Fläche gegraben, geteert und betoniert. Die Bauarbeiten am Vollanschluss Aesch der A18 befinden sich in einer wichtigen Phase, die Veränderungen auf der Baustelle sind mittlerweile auch für Laien gut sichtbar. In den vergangenen Wochen sind die Pfeiler der künftigen Autostrassenbrücke erstellt worden. Sie ragen nun von weitem sichtbar in den Himmel. Ebenfalls fortgeschritten ist der Bau des eine Ebene darunter liegenden neuen Kreisels. Dieser wird künftig sämtliche Ein- und Ausfahrten von und zur A18 aufnehmen. Wegen Kreisel: Terrain bis zu sechs Meter abgesenkt Willkommen auf der (neben der Verlegung der Rheinstrasse in Salina Raurica) grössten Tiefbaustelle des Kantons. An der A18 wird auf einer Länge von 800 Metern und einer Fläche von 3 Hektaren gearbeitet. Die Baustelle beeindruckt optisch, auch weil für den Bau des Kreisels das Terrain stellenweise um sechs Meter abgesenkt werden musste. «Die Erdbewegungen sind für eine Baustelle dieser Dimension sehr gross», sagt Mike Keller, der örtliche Bauleiter der A18-Ingenieurgemeinschaft.

Insgesamt wird ein Volumen von 100000 Kubikmeter ausgebaggert. Ein Teil des Aushubs wird im Gebiet Pfeffingerring zwischengelagert und wenn möglich später vor Ort wieder verwendet. «Wir werden sicher kein externes Auffüllmaterial zuführen», betont Keller. Der bei den Einfahrten jeweils doppelspurig geführte Kreisel hat einen Durchmesser von 60 Metern. Damit wird er nur etwas kleiner als der grösste Kreisel des Kantons im Gebiet Hülften (67 Meter), der 2011 beim Bau der A22 erstellt wurde. Ähnlich wie bei der Baustelle am Schänzli-Tunnel werden die Arbeiten am Vollanschluss Aesch mit voller Verkehrslast durchgeführt. Vor Corona wurden auf der A18 bei Aesch-Nord 35000 Fahrzeuge pro Tag gezählt. In beiden Richtungen mussten deshalb provisorische Fahrbahnen eingerichtet werden, die während der Arbeiten immer wieder geändert werden. «Wir befinden uns hier in einer Grundwasserschutzzone» «Mit diesem Verkehrsregime wollen wir verhindern, dass die Verkehrsteilnehmenden auf Kantonsstrassen im Umfeld der Baustelle ausweichen», sagt Ralf Wassmer, Projektleiter in der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion. Allerdings lässt sich nicht vermeiden, dass die Ortsdurchfahrten in Aesch sowie in geringerem Umfang in Reinach und Dornach durch einige Komplettsperrungen der A18 im Baustellenbereich stärker belastet werden. Im November war dies bereits an einem Wochenende der Fall. «Wir versuchen aber, dies auf möglichst wenige Wochenenden sowie Nächte zu beschränken», beschwichtigt Wassmer.

Hohe Anforderungen stellt zudem der Grundwasserschutz. «Wir befinden uns hier in einer Grundwasserschutzzone», gibt Wassmer zu bedenken. So wird neben der A18 eine Strassenabwasserreinigungsanlage erstellt, die das Abwasser der Strasse reinigt. Dazu sind Entwässerungsleitungen von 2,3 Kilometern Länge nötig. Die Böschungen erhalten neu einen Abdichtungsstreifen, der die Durchlässigkeit von Flüssigkeiten verhindert. «Damit bietet die Strasse künftig einen viel besseren Schutz vor Havarien», sagt Wassmer. Zudem werde während der Bauarbeiten mittels Bohrungen in 35 Metern Tiefe ein permanentes Grundwassermonitoring durchgeführt. In einem Jahr ist die A18 wieder normal befahrbar Begonnen wurde mit den Arbeiten vor rund einem Jahr. Seit Anfang August 2020 wird der Verkehr auf provisorischen Fahrspuren und eine Hilfsbrücke über die Baustelle geführt. Im Sommer 2021 soll die Tragkonstruktion der Wydenbrücke stehen, im Spätherbst 2021 die ersten Autos darüber fahren. «Es wird, anders als etwa bei neuen Strassenteilstücken, keine Inbetriebnahme am Tag X geben», betont Wassmer. So können die Autofahrer bereits in rund einem Jahr das Gebiet auf der A18-Stammlinie ohne Beschränkungen befahren können. Allerdings dauern die Erstellung des westlichen Teils des Kreisels mit Ein- und Ausfahrten, der Rückbau der provisorischen Einrichtungen sowie die Gestaltungsarbeiten bis im Frühjahr 2023 an.