Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft in Pratteln – Polizei sucht Zeugen

In Pratteln ist am Donnerstagabend ein Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft verübt worden. Die zwei maskierten Männer ergriffen aber ohne Diebesgut die Flucht, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

Die beiden Täter hatten das Lebensmittelgeschäft an der Oberemattstrasse kurz nach 18.30 Uhr betreten und den Verkäufer mit einer Waffe bedroht. Als dieser der Aufforderung nicht sogleich nachkam, flüchteten die beiden Männer ohne Beute, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglose. Die Polizei sucht Zeugen.