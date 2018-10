Der Baselbieter Regierungsrat setzte diesen April durch, dass der «Vollzubringer an die A 18» im Agglomerationsprogramm belassen wird und nicht über den Nationalstrassenfonds NAF an den Bund übergeht. Die Region wollte auf diesem Weg Zeit gewinnen. Der Zeitfaktor ist nun ausschlaggebend für die Finanzierung. Der Bund machte für seine zugesicherte Kostenbeteiligung von 40 Prozent zur Bedingung, dass der Bau bis Ende 2019 eingeleitet sein müsse. Der Kanton Baselland ist bereits an der Ausarbeitung der Kreditvorlage an den Landrat. (BEA)