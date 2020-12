Neue Massnahmen in Stadt und Land: Schon wieder keine gemeinsamen Regeln

Fast zeitgleich mit der bisher höchsten Zahl von 208 Neuansteckungen hat der Kanton Baselland am Dienstag härtere Coronamassnahmen kommuniziert. Wie aus der Medienmitteilung der Regierung hervorgeht, betreffen die neuen Regeln, die ab Freitag und bis zum 17. Januar gelten, hauptsächlich den Gastrobereich: Die Sperrstunde, die zuvor von 23 bis 6 Uhr galt, wurde um zwei Stunden ausgeweitet und tritt neu bereits um 21 Uhr in Kraft. Restaurants, Bars, Clubs und Verkaufsgeschäfte wie Tankstellenshops müssen während dieser Zeit geschlossen sein – im Gegensatz zu anderen Kantonen auch an Weihnachten und Silvester. Weiter dürfen sich in Gastrobetrieben maximal 50 Personen pro abgetrennte Räumlichkeit aufhalten, die Gastgeber müssen ausserdem die Daten aller Besucher aufnehmen.

Im Bereich der Schulen gibt es keine neue Massnahmen. Dies, obwohl erst gestern das Schulhaus Neuallschwil wegen Coronainfektionen geschlossen werden musste. «Oberste Priorität hat für mich, dass der Präsenzunterricht auf allen Stufen wenn immer möglich stattfinden kann, ohne dass wir den Gesundheitsschutz vernachlässigen», sagte Bildungsdirektorin Monica Gschwind an einer Videokonferenz, die auf die Medienmitteilung folgte. Der Fernunterricht habe von Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen viel abverlangt. Der Austausch im Klassenzimmer sei sowohl aus pädagogischen als auch aus sozialen Gründen durch nichts zu ersetzen. «Nur im äussersten Notfall möchten wir von diesem Grundsatz abweichen», sagt Gschwind. «Auch weil fast alle Ansteckungen in Freizeit und Familie stattfinden und nur ganz wenige an der Schule selber.»

Kein Wellness, kein Sport

In anderen Bereichen wurden hingegen weitere Massnahmen getroffen: Für Veranstaltungen galt bisher die Regelung des Bundes, sie durften von höchstens 50 Personen besucht werden. Nun sind sie nur noch mit 15 Personen zugelassen. Ausnahmen gelten an Feiertagen für religiöse Veranstaltungen, im Bereich der Bildung, für politische Aktivitäten und Beerdigungen oder Abdankungsfeiern.

Auch im Sport werden die Massnahmen strenger: Trainings, Wettkämpfe und andere Aktivitäten sind grundsätzlich verboten. Ausgenommen sind Leistungssport und der professionelle Spielbetrieb, Schulsport und Sportstudiengänge sowie Sportaktivitäten im Freien mit höchstens fünf Personen. Letztlich müssen auch Freizeiteinrichtungen wie Wellnesszentren, Erotikbetriebe, Spielhalle und Jugendzentren ihre Türen schliessen.

Basel-Stadt hält an Massnahmen fest

Wie die Baselbieter Regierung schreibt, seien die Massnahmen mit den Nachbarkantonen abgesprochen und in weiten Teilen deckungsgleich. Im Kanton Basel-Stadt stimmt das nicht ganz: Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt verlängert die geltenden Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie um eine Woche bis und mit Sonntag, 20. Dezember 2020. Das teilt er am Dienstag mit. Das Wachstum der Neuansteckungen habe zwar in den letzten zwei Wochen gebremst werden können. «Die Wirkungen sind aber weniger schnell und deutlich eingetreten, als es für eine Lockerung notwendig gewesen wäre», teilt die Basler Regierung weiter mit. Die Zeit könne nun für eine weitere Abstimmung mit Bund und insbesondere den Nachbarkantonen genutzt werden.

Man warte mit der Entscheidung noch zu, ob auf die Feiertage hin Lockerungen ermöglicht werden könnten. Weitere Entscheide sollen also nächste Woche fallen. Die aktuell geltenden Massnahmen im Kanton Basel-Stadt bleiben somit vorerst bis und mit Sonntag, 20. Dezember 2020, in Kraft. Das heisst, Restaurants, Bars und Freizeitanlagen bleiben beschlossen, für Veranstaltungen gilt eine Beschränkung auf 15 Personen.

Man freue sich für die Kollegen im Landkanton, dass sie nicht schliessen müssten. Doch: «Der Basel-städtische Alleingang ist völlig unverständlich», sagt Maurus Ebneter, Präsident des Wirteverbands Basel-Stadt. «Restaurationsbetriebe sind keine Treiber des Infektionsgeschehens, zumal bei uns strenge Schutzkonzepte umgesetzt werden. Nun werden sich Treffen und Feiern weiterhin ins Private verlagern, wo sich nachweislich sehr viele Leute anstecken», so Ebneter weiter.

Der Lockdown sei zudem undifferenziert, weil er nicht zwischen Innen- und Aussenplätzen, zwischen Hotspots und Aussenquartieren, zwischen Tagesgeschäft und Nachtleben unterscheide.

«Das Basler Gastgewerbe hat Massnahmen gegen Covid-19 stets mitgetragen. In der Branche macht sich nun aber grosser Unmut breit, weil die Regierungsentscheide nicht mehr nachvollzogen werden können», sagt Ebneter. Ärgerlich sei es auch, dass zusätzliche Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen in der Medienmitteilung des Kantons mit keinem Wort erwähnt würden.

Basler Wirte und Hoteliers fordern Soforthilfe aus Krisenfonds

Der Basler Wirteverband schlägt deshalb Alarm: Ohne rasche und umfangreiche Hilfe würden viele gastgewerbliche Unternehmen die November- und Dezemberverbindlichkeiten nicht erfüllen können. «Jede Woche Lockdown in der Vorweihnachtszeit kostet das Basler Gastgewerbe 20 Millionen Franken Umsatz. Davon können durch Kurzarbeit und nicht anfallende Warenkosten rund zwei Drittel aufgefangen werden», schreibt der Wirteverband in einer Mitteilung. Konkret: Ein Drittel bleibe als Nettoschaden zurück.

Diesen gewaltigen Schaden könnten die gastgewerblichen Unternehmen nicht mehr schultern, zumal sie wegen der anhaltenden Krise keine Reserven und auch keine Versicherungsdeckung mehr hätten. Die bisherige Hilfe des Kantons in der Höhe von 12 Millionen Franken stopfe notdürftig einige Löcher, die in diesem Jahr des Schreckens entstanden seien. Auch die angedachte Bundeshilfe in der Höhe von rund 24 Millionen Franken nicht reichen werde.

«Besonders grosse Lücken gibt es bei Betrieben, deren Umsatzeinbusse per Ende Jahr unter 40 Prozent liegen und die deshalb keinen Anspruch auf Härtefallhilfen des Bundes haben», sagt Maurus Ebneter.