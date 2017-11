Marianne Bollinger* ist aufgebracht. Auslöser dafür ist eine bz-Meldung von vergangener Woche. In diesem rät die Solothurner Kantonspolizei, selbst beim geringsten Einbruchsverdacht sofort die Notrufnummer zu wählen und die Behörden zu alarmieren.

Eine solche Meldung sei kostenlos und «hat auch bei einem erfolglosen Einsatz der Polizeipatrouille keine Kostenfolge für den Anrufer». Die Baselbieter Polizei hat im Rahmen ihrer jüngsten Kampagne gegen Dämmerungseinbrüche einen ähnlichen Aufruf zur Wachsamkeit an die Bevölkerung erlassen. Die vife Rentnerin aus Pratteln hat jedoch eine ganz andere Erfahrung gemacht, darum ihr Ärger.

Am 2. März 2016 war es, als die Alarmanlage in Bollingers Haus auslöste und ihrer Tochter eine SMS-Einbruchswarnung aufs Handy schickte. Die von der Tochter per Telefonnummer 117 alarmierte Polizeipatrouille – Marianne Bollinger selbst weilte in den Ferien – fand allerdings nichts Verdächtiges vor und zog wieder von dannen.

Richtig dick kam es für die Familie einen Monat später. Per Post flatterte ihnen eine Rechnung über 390 Franken ins Haus. Absender: die Baselbieter Polizei. Der Grund für die Rechnungstellung: Ausrücken bei Fehlalarm, Menge 1,000. Das konnten weder sie noch Bollingers Mann nachvollziehen. «Da wird doch immer dazu aufgerufen, jeden Verdacht zu melden, aber wenn man es tut, wird man dafür bestraft», ärgert sich die 76-Jährige noch heute.

Ihr Mann zahlte nicht und versuchte mehrmals vergeblich, dem zuständigen Polizeisachbearbeiter am Telefon die eigene Sicht der Dinge zu erklären. Dieser habe aber nicht mit sich reden lassen. Schliesslich, nach einigem Hin und Her, beglich ihr Mann zumindest die 390 Franken. Dies, um «nicht weitere Scherereien mit der Polizei zu haben», wie Marianne Bollinger heute anfügt. Die Mahngebühr von 30 Franken liess er hingegen weg.