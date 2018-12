Am Nachmittag ereignete sich zwischen Sissach und Itingen ein Selbstunfall. Dabei wurde eine Person verletzt und durch die Rega abgeholt. Derzeit ist die Unfallstelle gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet. Beeinträchtigt ist der Verkehr in Richtung Liestal, in Richtung Sissach besteht keine Strassensperrung.