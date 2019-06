Nach dem schweren Unfall auf der Bergstrecke zwischen Dornach und Gempen machen Veloclubs aus der Region mobil: Am Mittwochabend wollen sie vor Ort «als Ausdruck des Widerstands» eine Protestfahrt durchführen, wie Verkehrsverbände und Veloclubs in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Zur Kundgebung erwartet wird eine dreistellige Anzahl Teilnehmer, dabei sind neben dem VCS beider Basel die Verbände Pro Velo beider Basel und Swiss-Cycling beider Basel sowie die Veloclubs Basilisk, Allschwil und Peloton.

Die Velofahrer wollen vom Parkplatz des Schiessstands am Ortsausgang von Dornach Richtung Gempen radeln und bei der ersten Kurve eine «Stillhalteminute» durchführen, wie Andreas Wild, Präsident von Swiss-Cycling beider Basel, auf Anfrage der bz ausführt. Weiter die Gempenstrasse hochfahren wollen sie bewusst nicht: «Das Risiko eines weiteren Unfalls wollen wir vermeiden», sagt Wild.

«Viele Autofahrer schneiden die Kurven»

Am vergangenen Mittwoch ist ein 38-jähriger Rennvelofahrer auf der Gempenstrasse von einem 23-jährigen Autofahrer in einem McLaren auf Probefahrt erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. «Wir verurteilen die rücksichtslose Raserei mit Sportwagen auf unseren Strassen und insbesondere auf der Gempenstrasse aufs Schärfste», heisst es in der Mitteilung. Die Meinung über die Gefahren auf der passähnlichen Strasse gehen auseinander: Für Andreas Wild ist sie sehr wohl gefährlich: «Die Strasse ist sehr unübersichtlich. Viele Autofahrer schneiden die Kurven. Als Velofahrer weiss man oft nicht, was auf einen zukommt.»