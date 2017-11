Eigentlich klingt das Modell ziemlich simpel: Die SBB bieten zusätzliche Interregio-Extrahalte ausserhalb der Stosszeiten am Morgen an, dafür verschiebt die Fachschule Nordwestschweiz (FHNW) die Anfangszeiten gewisser Vorlesungen nach hinten. Was zunächst als Pionierprojekt ab September 2018 am neuen Campus Muttenz eingeführt wird, soll nach und nach auch die Hauptverkehrszeiten der Bahn an den FHNW-Standorten Olten und Brugg/Windisch entlasten helfen.

Bis dahin werden allerdings noch manche Verhandlungshürden zu nehmen sein, darüber kann auch der grosse Bahnhof, der am Mittwoch in Muttenz rund um die Vereinbarung veranstaltet wurde, nicht hinwegtäuschen.

Der nach aussen sichtbare Werbeträger der Partnerschaft zwischen Bahnunternehmen und Fachhochschule ist eine Flirt-S-Bahn, die von der Baselbieter Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro am Mittwochvormittag auf den Namen «Muttenz» getauft wurde und in knalligem Gelb-Schwarz den Schriftzug der FHNW trägt. Wenn im Herbst 2018 der 300 Millionen Franken teure Campus-Neubau in Muttenz in Betrieb genommen wird, werden in der Baselbieter Agglomerationsgemeinde nicht nur fünf bisher in der Region Basel verstreute FHNW-Fakultäten zusammengeführt werden, sondern auch rund 3700 Studierende und 800 Mitarbeitende aus der ganzen Deutschschweiz die neue Ausbildungsstätte beziehen.

Die meisten davon werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf der Ergolzachse von Olten her anreisen, ein geringerer Teil durchs Fricktal. Für jene FHNW-Pendlerschar aus dem Mittelland, welche die Verbindung Luzern–Zofingen–Olten–Gelterkinden–Sissach–Liestal–Basel benützt, wird der Inter-Regio um 8.40 und 9.40 Uhr jeweils einen Extrahalt an Bahnhof Muttenz einlegen. Dafür passt die FHNW die Anfangszeiten gewisser Vorlesungen an, was für rund ein Drittel der Studierenden bedeuten wird, dass «bereits ab dem Herbstsemester 2018 die Vorlesungszeiten zu einem späteren Zeitpunkt starten», wie FHNW und SBB am Mittwoch gemeinsam mitteilten