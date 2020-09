Kollision zwischen Personenwagen und Motorrad – Motorradlenker schwer verletzt

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 19-jähriger Personenwagenlenker auf der Erzenbergstrasse in Liestal in Fahrtrichtung Füllinsdorf. Bei der Verzweigung Erzenbergstrasse/Gasstrasse beabsichtigte er nach links in die Gasstrasse abzubiegen.

Nachdem er zuerst einen entgegenfahrenden Personenwagen passieren liess, bog er nach links in die Gasstrasse ab und übersah dabei aus noch nicht restlos geklärten Gründen ein nachfolgendes entgegenfahrendes Motorrad.