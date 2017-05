Ein 41-jähriger Lastwagenfahrer fuhr von Basel her auf der linken Fahrspur der A18 in Fahrtrichtung Delémont. Zur gleichen Zeit war ein 49-jähriger Autofahrer von Deutschland her auf der rechten Fahrspur unterwegs.

Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, wollte der Lastwagenfahrer bei der Einfahrt zum Schänzlitunnel die Spur wechseln und kollidierte dabei mit dem Personenwagen.

Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Er musste mit der Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Spital gebracht werden. In der Folge war der Schänzli-Tunnel rund 50 Minuten komplett gesperrt. Es entstand ein erheblicher Rückstau.

Personen, die zum genauen Unfallhergang Aussagen machen können, werden gebeten sich bei der Einsatzzentrale in Liestal zu melden. Tel. 061 553 35 35 (bz)