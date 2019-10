Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft kletterte die bis anhin unbekannte Täterschaft über einen Zaun und gelangte so in den Schrebergarten. Anschliessend öffneten die Täter gewaltsam die Tür zu einem Gartenhäuschen und öffneten die Türen von mehreren Kaninchenställen. In der Folge nahmen sie 14 Kaninchen aus den Käfigen und liessen sie frei.



Inzwischen konnten einige Tiere wieder eingefangen werden. Mehrere Tiere konnten aber nur noch tot aufgefunden werden.



Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Personen welche im erwähnten Gebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft (061 553 35 35) zu melden.

Aktuelle Polizeibilder vom Oktober: