An einer Stiftungsratssitzung vor wenigen Tagen wurde dem Stiftungsrat mitgeteilt, dass Kurt Henzi dem Rat künftig nicht mehr angehören soll. Für Lorenz Altenbach, der wie Henzi der FDP angehört, handelt es sich dabei um einen Affront. In einem Brief an den Dornacher Gemeinderat, den die «Basler Zeitung» in ihrer gestrigen Ausgabe publik machte und der auch der bz vorliegt, schreibt er: «Mit grossem Befremden und völlig überrascht haben wir anlässlich der letzten Stiftungsratssitzung die trockene Mitteilung des Gemeindepräsidenten Christian Schlatter entgegengenommen, dass unser dienstältester Stiftungsrat und Vizepräsident, Kurt Henzi, für die Amtsperiode 2017-2021 nicht mehr gewählt worden sei.»

Der Entscheid sei ohne Vorankündigung und Rücksprache mit dem Betroffenen und dem Stiftungsratspräsidenten geschehen. Altenbach vermutet, dass «der Gemeinderat hier für ein kleinliches persönliches Problem von Christian Schlatter mit Kurt Henzi instrumentalisiert worden ist». Es sei nur schwer nachvollziehbar, dass die Nichtwiederwahl ausgerechnet den Stiftungsrat treffe, der mit Abstand am meisten Einsatz für die Stiftung gezeigt habe. So amtete er als Baukommissionspräsident und zeichnete für den Umbau verantwortlich.