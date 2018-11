Der in Bättwil aufgewachsene Thomas Borer ist in den vergangenen Jahrzehnten weit herumgekommen. Als Diplomat lebte er in Genf, Bern, Lagos, New York und in Dallas. Nationale Bekanntheit erlangte er als Schweizer Botschafter in der deutschen Hauptstadt Berlin. Durch seinen typischen Namen trug er das Schwarzbubenland in die Welt hinaus. Heute wohnt Borer in Thalwil am Zürichsee und ist rund um den Erdball als Berater tätig.

Seine Heimat im Solothurnischen Leimental hat er jedoch nie völlig hinter sich gelassen, sondern kehrt immer wieder zurück. «Ich spiele regelmässig mit meinen alten Studentenkollegen Golf im Elsass. Danach fahre ich so gern über Leymen durch Flüh nach Bättwil, manchmal über Hofstetten, Ettingen nach Hause. Und gerne kehre ich in einen der ausgezeichneten Landgasthöfe ein, bevor ich nach Thalwil fahre», äussert er sich über die Gegend, in der er die Kindheit verbracht hat. Die Passage ist Teil eines Beitrags, den der ehemalige Spitzen-Diplomat für die neue Ausgabe des Jahr- und Heimatbuchs Dr Schwarzbueb verfasst hat.