Am Montag kurz nach 16.30 Uhr schlug am Holdenweidweg in Hölstein ein Blitz in eine Scheune ein. Dabei wurde ein Rind, das sich im Stall befand, vom Blitz getötet. Weitere Rinder blieben unverletzt.

Durch den Blitzeinschlag entstand in der Scheune ein Schwelbrand, dieser konnte aber die Feuerwehr rasch löschen.





