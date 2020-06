Dornacher Krankenhaus-Direktorin: «Ausbau des Spitals war dringendst nötig»

In Laufen sorgt die geplante Schliessung des Spitals für Kontroversen. 15 Kilometer birsabwärts steigen in Dornach seit Jahren die Fallzahlen, was nun in einem Ausbau des Spitals mündet. In einem Dachaufbau wird neu die Administration konzentriert. Direktorin Irene Wyss erklärt, was mit den dadurch frei werdenden Flächen geschieht und welche Auswirkungen die Coronakrise auf das Spital hat.

Irene Wyss, Ihr Spital wird ausgebaut, das Spital Laufen geschlossen. Was machen Sie besser als Ihre Kollegen?

Irene Wyss: Unsere Situation ist eine andere als die des Kantonsspitals Baselland. Wir sind als Teil der Solothurner Spitäler AG das einzige Krankenhaus am Juranordfuss. Als solches sind wir wichtig für die Bevölkerung des Dorneck-Thierstein. Wir befinden uns im Grenzgebiet von Solothurn und Baselland. Die Wege sind hier kurz. Die Verbindungen zu den zuweisenden Ärztinnen und Ärzten sind gut, was auch mit der lokalen Verbundenheit und Fachkompetenz unserer Chefärzte zu tun hat.

Trotzdem ist die Konkurrenz in der Region gross. Das Spital Dornach ist einer von vielen Anbietern in einem hart umkämpften Markt.

Am Schluss entscheiden die Patienten. Sie erwarten eine hohe medizinische Kompetenz und möchten sich gut aufgehoben fühlen und bestens betreut wissen. Das erfüllen wir. Bei Patientenumfragen erhielten wir überdurchschnittlich gute Feedbacks. Das Bedürfnis der Bevölkerung nach dem Spital Dornach ist vorhanden. Ein entscheidendes Kriterium ist die seit Jahren stabile Führung der Solothurner Spitäler AG.

Es macht den Anschein, dass Dornach innerhalb der Solothurner Spitäler AG grossen Rückhalt geniesst.

Das kann ich bestätigen. Wir spüren von der Geschäftsleitung und vom Verwaltungsrat der Solothurner Spitäler AG eine grosse Unterstützung. Man sieht es derzeit an der Auslagerung aller administrativen Arbeitsplätze in den neuen Dachaufbau. Die Mitarbeitenden, deren Büros bisher im Spital verteilt waren, ziehen in diesen Tagen um. Insgesamt befinden sich im Aufbau künftig 43 Arbeitsplätze.