Gegen Mitternacht erhielt die Einsatzzentrale der Baselbieter Polizei die Meldung eines Brandes in einem Einfamilienhaus an der Lindenstrasse in Birsfelden.

Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, muss der Brand ersten Erkenntnissen zufolge im 1.Obergeschoss direkt neben einem Ofen ausgebrochen sein. Weil das Gebäude zur Zeit leer steht, wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Brandursache ist bislang unklar und wird von Spezialisten der Polizei untersucht.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Brand machen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei Basel-Lanandschaft in Liestal Tel. 061 553 35 35 in Verbindung zu setzen. (bz)