Bauer rechnet mit Ernteausfällen: Unbekannte hinterlassen eine Spur der Verwüstung

Mit einem Allradfahrzeug nur auf geteerten Strassen zu fahren, ist langweilig – richtig Spass macht das doch erst im Dreck. Das dachte sich wohl der Fahrer des SUVs, der in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar seine Runden drehte – und zwar im wörtlichen Sinne. Eine Acht bilden die Fahrspuren, die er in einem Feld entlang der Kantonsstrasse zwischen Zeglingen und Wisen (SO) hinterliess. Der Missetäter tobte sich auf mehreren Runden aus, und es ist eindeutig zu erkennen: Ein Unfall war das nicht, hier fuhr jemand absichtlich neben der Strasse.