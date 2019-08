Die Überfälle gleichen sich: Am 15. April und am 2. August betrat jeweils ein maskierter Mann die Bankfiliale in Oberdorf und erbeutete mit vorgehaltener Pistole mehrere tausend Franken. Die Baselbieter Polizei konnte den Täter noch nicht ermitteln, wie sie am Montag bekanntgab. Sie bittet die Bevölkerung mit der Veröffentlichung von Fahndungsfotos um Mithilfe.

Die Polizei teilte weiter mit, dass der Täter beim zweiten Überfall einen Schuss abgegeben hat. Es wurde aber niemand verletzt.

Die Polizei sucht nun insbesondere nach Hinweisen zum Kleinmotorrad der Marke Piaggio Typhoon (50 ccm), das der Täter als Fluchtfahrzeug benutzt habe. Das Motorrad sei mit zwei auffälligen Aufklebern versehen gewesen.





Aktuelle Polizeifotos