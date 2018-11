Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Baselland fuhr eine 21-jährige Autolenkerin auf der Hohlgasse und wollte nach links in die Bahnhofstrasse in Richtung Basel abbiegen. Wie die Polizei mitteilt, übersah sie dabei eine Rollerfahrerin, die auf der Bahnhofstrasse in Richtung Wahlen unterwegs war. Es kam zu einer Kollision.

Die 17-jährige Rollerfahrerin wurde beim Unfall verletzt und musste in ein Spital gebracht werden.

