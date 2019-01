Eine 38-jährige Autofahrerin fuhr auf der Ringstrasse in Therwil in Richtung Baslerstrasse. Bei der Verzweigung Ringstrasse/Baslerstrasse wollte sie nach links in Richtung Oberwil abbiegen. Dabei übersah sie eine Rollerfahrerin, wie die Baselbieter Polizei mitteilte.

Die beiden Fahrzeuge prallten ineinander. Die 18-jährige Rollerfahrerin wurde beim Unfall verletzt und musste ins Spital gebracht werden.





