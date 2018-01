Wen man in den Dörfern des Hinteren Leimentals auch fragt, es kommen immer wieder dieselben Antworten. Die Gründe, weshalb der äusserste Zipfel des Kantons Solothurn so häufig von Einbrechern heimgesucht wird, sind eindeutig: Die Nähe zu Frankreich, die Abgelegenheit und die etlichen Villen, die hier stehen. Gerade in den Wintermonaten erleben viele eine böse Überraschung, wenn sie heimkehren.

Zu Schlafgemeinden seien die Ortschaften hier hinten in den letzten Jahren geworden, hiess es an der Fasnacht. Auch wenn dieses Bild überzeichnet ist, enthält es doch auch eine Spur Wahrheit. Auf den Strassen begegnen einem an einem Nachmittag unter der Woche nur sehr wenige Menschen. Treffpunkte wie Bäckereien, Poststellen oder Raiffeisenbanken sind vielerorts verschwunden.

Mann inspizierte Briefkasten

Die Leimentaler reagieren auf die sich ändernden Verhältnisse vor allem mit Pragmatismus. In Rodersdorf, der Endstation des 10er-Trams, befindet sich die Post heute im Dorfladen. Bei den Diskussionen im angegliederten kleinen Café sind die Einbrüche seit langer Zeit ein Dauerbrenner. «Das ist das wichtigste Gesprächsthema im Dorf», sagt Christian Hefel, der auch schon Erfahrungen mit Einbrechern machen musste. In sein Elternhaus, welches er vermietet, sind Diebe eingestiegen, während die Bewohner schliefen. «Ein Auto wurde gestohlen und tauchte einige Tage später in Frankreich wieder auf.»

An einem Fenster seines eigenen Hauses habe er vor einiger Zeit auch Einbruchspuren feststellen müssen. «Den Kriminellen ist es jedoch nicht gelungen, ins Gebäude zu gelangen.» Trotz der Diebestouren durch das Solothurnische Leimental fühle er sich sicher. «Schliesslich habe ich einen Hund», sagt er. Zudem sei es bestimmt von Vorteil, dass er, im Vergleich zu vielen anderen, im Dorf arbeite. Bei sich zu Hause habe er die Sicherheitsmassnahmen nicht wirklich verstärkt.