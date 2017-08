Die verstärkte Pausenaufsicht, die seit Frühling besteht, wird beibehalten. Die Schulordnung sowie fast das ganze Regelwerk wurden nochmals überprüft. Wie viele Schüler, die in Drogengeschäfte involviert sind, per Ende letzten Schuljahres die Sek Gelterkinden verlassen haben, dazu will die Schulleiterin nichts sagen. Wie die neuen Schüler, die am Montag in die Schule eintreten, vor dem Drogen-Netzwerk geschützt werden sollen, wird gleich nach den Ferien an den Elternabenden der neun neuen Klassen angesprochen.

Die Schulleitung ist von Fachstellen nie kritisiert worden. Diese stellten unisono fest, dass sie richtig gehandelt hat. Dazu Barbara Zwygart: «Das sind für uns ganz wichtige Rückmeldungen. Wir haben viel reflektiert und uns stets gefragt: Sind wir auf dem richtigen Weg? Es war eine sehr anspruchsvolle und besorgniserregende Lage, die viel Energie gekostet hat.» Die Situation hat sich schon vor den Sommerferien beruhigt.

Ermittlungen laufen

Laut der Baselbieter Jugendanwaltschaft (JA) sind Anzeigen gegen Kinder (bis 15. Geburtstag) und Jugendliche der Sek Gelterkinden eingegangen. Sanktionen seien noch nicht ausgesprochen worden, weil Ermittlungen am Laufen seien, sagt Corina Matzinger, die Leitende Jugendanwältin. Über die Anzahl Schüler, die dem Drogen-Netzwerk angehören, machen Polizei und JA aus «ermittlungstaktischen Gründen» derzeit keine Angaben.

Unterschieden wird zwischen reinen Konsumenten, bei denen die Strafverfolgungsbehörden ihr Gewicht primär auf Prävention legen, sowie Kleindealern und Verkäufern, die auch repressiv abgeschreckt werden. Zudem werden von der Jugendanwaltschaft strafrechtliche Sanktionen ausgesprochen. Präventionsangebote und Konsequenzen sind nach Alter verschieden und werden individuell festgelegt. Die JA will ihre Präventionsangebote aufrechterhalten. Hingegen gibt es für begleitende Elternabende, die aus Spargründen gestrichen worden sind, keinen Ersatz.