Ein Autolenker hat am Samstagmorgen in Münchenstein eine 91-Jährige angefahren. Der 53-jähriger Fahrer war gerade von links in eine Strasse eingebogen, als die Betagte die Strasse überquerte und das Auto sie erfasste. Die Frau wurde schwerverletzt ins Spital gebracht, wo sie am Sonntag starb.