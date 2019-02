Zum Unfall kam es kurz nach 17 Uhr, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 86-jähriger Fahrzeuglenker kollidierte bei der Kreuzung Hagachermatt/Giebenacherstrasse mit einem von rechts kommenden Fahrzeug. In der Folge stiessen die beiden Autos mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen, die an der Kreuzung gewartet hatten.





