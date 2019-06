Eine 72-jährige Frau hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Sturz mit ihrem E-Bike in Liestal Verletzungen zugezogen. Sie habe um halb vier Uhr auf der Wiedenhubstrasse aus unbekannten Gründen die Herrschaft über ihr Velo verloren, teilte die Polizei am Montag mit. Nun werden Zeugen gesucht.







Aktuelle Polizeibilder: