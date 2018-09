Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft wurde am Ettinger Dorffest ein 28-jähriger Mann am Gempenweg von einem unbekannten Jugendlichen mit der Faust geschlagen und fiel zu Boden. Eine Drittperson konnte den Täter vom Opfer losreissen, allerdings kamen drei weitere Personen hinzu und griffen das am Boden liegende Opfer an.

Das Opfer erlitt bei der Auseinandersetzung Kopf- und Augenverletzungen und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmassnahmen konnte die Polizei Basel-Landschaft vier mutmassliche Täter festnehmen. Es handelt sich dabei um vier Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren. Die Jugendanwaltschaft hat gegen sie ein Verfahren eingeleitet.

Da der Tathergang noch nicht restlos geklärt ist, sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Telefon 061 553 35 35.

Die Polizeibilder vom September: