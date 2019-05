Eine 14-jährige Velofahrerin ist bei einer Kollision mit einem Auto am Freitag in Bottmingen BL verletzt worden. Sie übersah das Auto. Die Sanität brachte das Mädchen in ein Spital.

Zur Kollision kam es um 13.30 Uhr. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen fuhr die Velofahrerin auf dem Kreuzackerhägli in Richtung Basel, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte.

Bei der Verzweigung Kreuzackerhägli/Stallenstrasse übersah sie einen korrekt von rechts kommenden Personenwagen. Dieser fuhr auf der Stallenstrasse in Richtung Hafenrainstrasse. In der Folge kam es zur Kollision.